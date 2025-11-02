Der türkische Außenminister Fidan empfängt seine Amtskollegen aus mehreren muslimischen Staaten. (picture alliance / / AA / photothek.de / Juliane Sonntag)

Erwartet werden die Außenminister von Ägypten, Indonesien, Jordanien, Pakistan, Katar, Saudi-Arabien und der Vereinigten Arabischen Emirate. Gastgeber ist der türkische Außenminister Fidan. Ihm zufolge soll es bei dem Treffen um Fortschritte und Hindernisse bei der Umsetzung des Friedensplans gehen.

Seit rund drei Wochen gilt im Gazastreifen eine Waffenruhe, die die erste Phase des von US-Präsident Trump vorangetriebenen Friedensplans darstellt. In einem zweiten Schritt soll eine Technokraten-Regierung für den Gazastreifen gebildet und die Hamas entwaffnet werden.

Innerhalb der letzten Wochen kam es trotz der Waffenruhe vereinzelt zu Kampfhandlungen. Ob der Übergang in die zweite Phase gelingt, ist ungewiss.

