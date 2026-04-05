Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme (undatiert). (picture alliance / dpa | NASA: The Visible Earth (undatiertes Archivbild))

Das teilte das omanische Außenministerium mit. Der Iran hatte vergangenen Donnerstag erklärt, man arbeite gemeinsam daran, wie der Schiffsverkehr überwacht werden könne. Seit Beginn des Kriegs ist der Verkehr durch die Meerenge wegen einer Blockade des Iran weitgehend zum Erliegen gekommen.

US-Präsident Trump drohte dem Regime in Teheran erneut mit massiven Angriffen auf Kraftwerke und Brücken, sollte die Straße von Hormus nicht freigegeben werden. Ein von ihm gestelltes Ultimatum soll in der Nacht auf Mittwoch enden.

Aus Kuwait wurden nach einem iranischen Drohnenangriff schwere Schäden an einer Erdölanlage gemeldet. Der Angriff habe Brände ausgelöst, teilte der Konzern Petroleum Corporation mit. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Der Iran griff dem israelischen Rettungsdienst zufolge auch ein Wohnhaus in der Stadt Haifa an. Dabei wurden vier Menschen verletzt.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.