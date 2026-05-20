Inselstaat

US-Außenminister Marco Rubio (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / BRENDAN SMIALOWSKI)

Außenminister Rubio sagte in einer Videobotschaft, man sei bereit, ein neues Kapitel im gegenseitigen Verhältnis aufzuschlagen. Dies gelte jedoch nur für die Bewohner Kubas, nicht für die kommunistische Regierung. In seiner auf Spanisch gehaltenen Ansprache zum kubanischen Unabhängigkeitstag warf Rubio der Führung ⁠in ⁠Havanna Gier und Korruption vor. Er machte sie für die schwierige Versorgungslage verantwortlich.

Medienberichten zufolge bereitet das US-Justizministerium eine Anklage gegen den früheren kubanischen Staatschef Raúl Castro vor. Der 94-Jährige soll für den Abschuss von zwei US-Zivilflugzeugen vor 30 Jahren verantwortlich sein. US-Präsident Trump hatte zuletzt mehrfach von einer Übernahme Kubas gesprochen und eine Energieblockade gegen das Land verhängt.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.