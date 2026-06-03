Washington

Dort werde er die amerikanischen Argumente für Veränderungen vorbringen und die Verbündeten erneut auffordern, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Der Gipfel findet am 7. und 8. Juli in Ankara statt.
Rubio äußerte sich auch zu Trumps Forderung nach Kontrolle über Grönland. Grönland sei vorerst Teil Dänemarks, sagte Rubio. Die Gespräche über die Nutzung des Gebiets zur kollektiven Verteidigung seien auf einem guten Weg. Details nannte er nicht.
Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.