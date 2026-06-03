Washington
Außenminister Rubio: USA bleiben in der NATO, fordern aber Reformen

Die US-Regierung will laut Außenminister Rubio Teil der NATO bleiben, fordert jedoch Refomen. Rubio sagte vor dem Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses in Washington, Präsident Trump werde im kommenden Monat am NATO-Gipfel in der Türkei teilnehmen.

    US-Außenminister Marco Rubio spricht während einer Pressekonferenz im Außenministerium.
    US-Außenminister Marco Rubio (Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa)
    Dort werde er die amerikanischen Argumente für Veränderungen vorbringen und die Verbündeten erneut auffordern, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Der Gipfel findet am 7. und 8. Juli in Ankara statt.
    Rubio äußerte sich auch zu Trumps Forderung nach Kontrolle über Grönland. Grönland sei vorerst Teil Dänemarks, sagte Rubio. Die Gespräche über die Nutzung des Gebiets zur kollektiven Verteidigung seien auf einem guten Weg. Details nannte er nicht.
    Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.