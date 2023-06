Gruppenfoto mit Außenministern: Qin Gang (China), Mauro Vieira (Brasilien), Naledi Pandor (Südafrika), Sergej Lawrow (Russland), Subrahmanyam Jaishankar (Indien) (Nardus Engelbrecht / AP / Nardus Engelbrecht )

Die Vertreter Brasiliens, Russlands, Indiens, Chinas und Südafrikas wollen unter anderem über geopolitische Fragen beraten - darunter den Krieg in der Ukraine.

Die Haltung der Brics-Staaten zum Krieg in der Ukraine unterscheidet sich deutlich von der des Westens. Der südafrikanische Brics-Botschafter Sooklal kritisierte, die Militärhilfe des Westens für die Ukraine heize den Konflikt an. So werde das Problem nicht gelöst. Es sei ihm kein globaler Konflikt bekannt, der durch Krieg gelöst worden sei.

Das Außenministertreffen soll zudem den Gipfel der Brics-Staats- und Regierungschefs im August in Johannesburg vorbereiten. Dazu wurde auch der russische Präsident Putin eingeladen.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.