Niederlande

Veldkamp sagte nach einer Kabinettsitzung, er sei nicht in der Lage, bedeutsame zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um Druck auf Israel auszuüben. Im Juli hatte das niederländische Außenministerium die rechtsextremen israelischen Minister Smotrich und Ben Gvir zu unerwünschten Personen erklärt. Zudem sprach sich Veldkamp für eine Teilaussetzung des Assoziationsabkommens zwischen der EU und Israel aus.
Die niederländische Regierung ist nach dem Bruch mit der Partei PVV des Rechtspopulisten Wilders nur noch geschäftsführend im Amt. Neuwahlen finden am 29. Oktober statt.
