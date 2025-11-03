Nahost-Konflikt

Außenminister von sieben muslimischen Staaten pochen auf Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung

Mehrere muslimische Staaten pochen auf die Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt. Nur so könne es einen dauerhaften Frieden geben, sagte der türkische Außenminister Fidan bei einem Treffen mit sechs Amtskollegen in Istanbul.