Nahost-Konflikt

Die Teilnehmer forderten nach seinen Angaben auch ein Mandat des UNO-Sicherheitsrats für eine internationale Friedenstruppe im Gazastreifen. Dies hatte kürzlich auch Bundesaußenminister Wadephul verlangt.
Die Minister drängten zudem auf die Einhaltung der Waffenruhe für das Palästinensergebiet. Israel müsse aufhören, dagegen zu verstoßen.
An den Gesprächen nahmen neben Fidan die Außenminister aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indonesien, Katar, Pakistan, Saudi-Arabien und Jordanien teil.
