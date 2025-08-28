Washington

US-Außenminister Marco Rubio (picture alliance / Consolidated News Photos / Francis Chung - Pool via CNP)

Beide Seiten erklärten, sie hätten über ein mögliches Kriegsende im Gazastreifen sowie die bevorstehende UNO-Generalversammlung gesprochen, bei der der Krieg zwischen Israel und der Hamas voraussichtlich im Mittelpunkt stehen wird. Das US-Außenministerium teilte mit, Rubio habe die unerschütterliche Verpflichtung der USA zur Sicherheit Israels bekräftigt.

Zuvor hatten die Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats mit Ausnahme der USA die Hungersnot im Gazastreifen als von Menschen verursacht bezeichnet. In einer Erklärung von 14 Staaten wurden zugleich ein sofortiger, bedingungsloser und dauerhafter Waffenstillstand sowie die Freilassung aller von der Hamas festgehaltenen Geiseln verlangt.

Ungeachtet der internationalen Kritik setzte Israel die Vorbereitung seiner Offensive fort. Die Evakuierung von Gaza-Stadt sei unvermeidlich, erklärte ein Militärsprecher.

