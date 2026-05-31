Eine weitere Eskalation verschärfe die Lage und sorge für neue Fluchtbewegungen, erklärte der CDU-Politiker. Wadephul betonte die berechtigten Sicherheitsinteressen Israels, forderte zugleich aber den Schutz der Zivilbevölkerung beim militärischen Vorgehen gegen die Hisbollah. Der Außenminister rief zugleich die pro-iranische Miliz auf, ihre Angriffe auf den Norden Israels einzustellen. Alle Konfliktparteien sollten ihre Kampfhandlungen stoppen und zum vereinbarten Waffenstillstand zurückkehren.
Zuletzt rückten israelische Truppen so weit in den Libanon vor wie seit 26 Jahren nicht mehr. Dabei eroberten sie eine strategisch wichtige Festung im Süden des Landes.
Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.