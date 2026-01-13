Treffen mit Guterres

Johann Wadephul (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Nach einem Treffen mit UNO-Generalsekretär Guterres in New York beklagte er, die personelle ⁠Vertretung in ‌den Vereinten Nationen sei nicht ausreichend und werde dem Gewicht und der Bedeutung Deutschlands nicht gerecht. Für die Zukunft müsse klar ‌sein, dass Deutschland seinen Platz auch am Tisch der Vereinten ​Nationen haben wolle. Wadephul rief UNO-Organisationen zudem auf, ihren Sitz nach Bonn zu verlagern. Derzeit sind die Vereinten Nationen mit mehr als 20 Organisationen in Bonn vertreten.

Zuvor hatte Wadephul nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Rubio den Rückzug der USA aus mehr als 60 internationalen Verträgen und Organisationen kritisiert. Dazu ​gehören auch zahlreiche UNO-Institutionen.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.