Außenminister Wadephul beim Tag der offenen Tür der neuen Bundesregierung (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Man müsse ihn über Europa hinaus ziehen, sagte der CDU-Politiker beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung. Wichtig sei, dass die USA dabei seien. Nach Wadephuls Angaben haben bislang sich rund 30 Staaten bereiterklärt, Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Ende des Krieges abzugeben, darunter auch Japan. Der Minister betonte, man könne von der Ukraine nicht verlangen, ernsthaft über territoriale Verzichte nachzudenken, wenn sie nicht wenigstens eine Garantie dafür bekomme, dass der Rest des Landes sicher sei.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.