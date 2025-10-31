Reise in den Nahen Osten

Johann Wadephul (l, CDU), Bundesminister des Auswärtigen, reicht dem libanesischen Staatspräsidenten Joseph Aoun während eines Treffens im Präsidentenpalast Baabda die Hand. (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Im Mittelpunkt dürfte die schleppende Entwaffnung der vom Iran unterstützten Schiitenmiliz Hisbollah gestanden haben. Danach wird Wadephul im Hafen von Beirut mit der Besatzung der deutschen Fregatte "Sachsen-Anhalt" zusammenkommen, die im Rahmen der UNO-Mission Unifil vor Libanons Küste den Seeraum überwacht und die libanesische Marine ausbildet.

Bestürzt über Zerstörungen in Damaskus

Zuvor war Wadephul nach Syrien gereist. Dort äußerte er sich skeptisch zu raschen umfangreichen Rückführungen von syrischen Geflüchteten in ihr Heimatland. Beim Besuch eines Vorortes der Hauptstadt Damaskus zeigte er sich bestürzt über die Zerstörungen durch den Bürgerkrieg. Hier könnten Menschen kaum würdig leben, sagte der CDU-Politiker.

Zugleich erklärte Wadephul, es sei das verständliche Interesse der syrischen Regierung, die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass möglichst viele Syrerinnen und Syrer zurückkehrten. Er verwies darauf, dass sein Ministerium mit den syrischen Stellen bezüglich der Rückführungen einzelner schwerer Straftäter in Kontakt stehe. Es handle sich hier um wenige Ausnahmefälle.

"Grundsätzliches Vertrauen" in die Übergangsregierung

Zur Politik der Regierung von Übergangspräsident al-Scharaa sagte Wadephul, die Bundesregierung habe "grundsätzliches Vertrauen" in den neuen syrischen Weg. Es gebe erste Schritte in Richtung eines inklusiveren politischen Systems. Alle Beteiligten seien aufgefordert, Kompromissbereitschaft zu zeigen. Zuvor war kritisiert worden, dass die neue syrische Regierung die Minderheiten im Land wie Alawiten, Drusen oder Kurden nicht ausreichend schützt. Berichte über Massaker an Zivilisten hatten international Bestürzung ausgelöst.

Der Bundesaußenminister versprach Syrien weitere Unterstützung. Gegenüber al-Scharaa habe er betont, dass deutsche Unternehmen grundsätzlich zu Investitionen im Land bereit seien - dafür erwarteten sie aber Rechtssicherheit.

Syrien war die zweite Station von Wadephuls Reise in den Nahen Osten. Zuvor hatte er bereits politische Gespräche in Jordanien geführt. Nach dem heutigen Besuch im Libanon nimmt er morgen an einer Sicherheitskonferenz in Bahrain teil.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.