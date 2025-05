Außenminister Wadephul (l) wird an der polnisch-ukrainischen Grenze vom deutschen Botschafter in der Ukraine, Jäger, begrüßt. (Jörg Blank / dpa )

Der CDU-Politiker will dort morgen in Lwiw an einem weiteren Treffen der EU-Außenminister teilnehmen, bei dem auch sein ukrainischer Amtskollege Sybiha dabei sein soll. Die EU-Chefdiplomatin Kallas kündigte an, dass es in Lwiw die endgültige politische Zustimmung zu einem internationalen Sondertribunal geben soll, vor dem Russland für den Angriffskrieg gegen die Ukraine zur Verantwortung gezogen werden kann. Es werde keine Straflosigkeit geben, sagte Kallas.

