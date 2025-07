Nahostreise

Außenminister Wadephul bei seinem Eintreffen in Tel Aviv (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Wadephul wird in Israel nach Angaben des Auswärtigen Amts zunächst mit seinem israelischen Kollegen Saar zusammentreffen. Anschließend sind demnach Gespräche mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu sowie Staatspräsident Herzog in Jerusalem geplant.

Vor seinem Abflug hatte Wadephul gesagt, die Region und der Friedensprozess in Nahost stünden an einem Scheideweg. Im Zentrum seiner Gespräche sollten die humanitäre Notlage im Gazastreifen, die Entwaffnung der Hamas und die Freilassung der von ihr als Geiseln in den Gazastreifen verschleppten Menschen stehen, darunter auch deutsche Staatsangehörige. Bei den Gesprächen in Israel werde er auf verstärkte Hilfslieferungen in das Palästinensergebiet dringen, betonte Wadephul. Israel müsse sofort, umfassend und nachhaltig für Abhilfe bei der katastrophalen Lage im Gazastreifen sorgen.

Wadephul will zudem Deutschlands Position zu einer verhandelten Zweistaatenlösung bekräftigen. Eine Anerkennung eines Palästinenserstaates stehe für Deutschland am Ende eines solchen Prozesses, betonte er.

Forderungen nach Sanktionen

Die Grünen-Vorsitzende Brantner forderte mehr Druck auf die Führung in Tel Aviv. Sie sagte dem Deutschlandfunk, die Bundesregierung könne endlich auf europäischer Ebene gezielt Sanktionen ermöglichen.

Als Beispiel nannte sie Strafmaßnahmen gegen die rechtsextremen Minister aus der israelischen Regierung. Wadephul habe die Chance, einen Unterschied zu machen, betonte Brantner. Der frühere israelische Botschafter in Deutschland, Stein, sprach sich dafür aus, neben den rechtsextremen Ministerin Ben-Gvir und Smotritsch auch Ministerpräsident Netanjahu zu sanktionieren. Dessen Politik sei gescheitert, sagte Stein im Deutschlandfunk. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Möller sagte im ARD-Fernsehen, es sei echter Druck nötig, damit das Leiden im Gazastreifen beendet werden könne.

