China-Reise

Er holt damit seinen Ende Oktober kurzfristig abgesagten Besuch in der Volksrepublik nach. Damals hatte der CDU-Politiker nicht die gewünschten Gesprächspartner in Peking treffen können. Am Montag ist unter anderem ein Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi geplant. Nach Bundesfinanzminister Klingbeil ist Wadephul der zweite Minister der schwarz-roten Koalition, der China besucht.

Die außenpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Düring, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, man fordere von Wadephul klare Worte an die Adresse der chinesischen Führung. So müsse etwa Druck auf Russland ausgeübt werden, um den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Zudem müsse es einen gemeinsamen Einsatz gegen die Klimakrise geben.

