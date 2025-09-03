Antrittsbesuch in Indien

Außenminister Wadephul besucht Indien (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

In Neu Delhi kam er mit seinem Amtskollegen Jaishankar zusammen, um über die Zusammenarbeit beider Staaten zu beraten. Dieser sagte, Indien zähle auf die Unterstützung Deutschlands, um seine Beziehungen zur Europäischen Union zu vertiefen und die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zu beschleunigen. Wadephul erklärte, er freue sich, dass Indien vorhabe, das Handelsvolumen von gut 30 Milliarden Euro zu verdoppeln.

Der Grünen-Vorsitzende Banaszak forderte den Außenminister auf, nach Pakistan zu reisen, um sich dort persönlich für die von Abschiebung bedrohten Afghanen aus dem deutschen Aufnahmeprogramm einzusetzen.

