Bundesaußenminister Johann Wadephul, CDU (picture alliance / AA / photothek.de / Thomas Imo)

Die von Trump geäußerten Vorwürfe gegen die Alliierten seien hart gewesen, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen. Trump hatte in der Türkei erneut seine Unzufriedenheit mit der NATO zum Ausdruck gebracht. Die Verbündeten hätten den USA im Krieg gegen den Iran die notwendige Unterstützung verweigert. Zudem drohte er Spanien abermals mit dem Abbruch aller Handelsbeziehungen, nachdem Madrid der US-Armee die Nutzung von Stützpunkten verweigert hatte.

Zugleich verwies Wadephul auf die Beschlüsse von Ankara, die das Gipfeltreffen zu einem Erfolg gemacht hätten. Die NATO habe gezeigt, dass sie die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland stark unterstützen könne. Davon zeugten neue Rüstungsprojekte sowie milliardenschwere Militärhilfen.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.