Außenminister Wadephul in Zagreb (Jörg Blank/dpa)

Dies werde aber keinen Erfolg haben, sagte Wadephul laut der kroatischen Nachrichtenagentur HINA in einer Rede vor einer Botschafterkonferenz in Zagreb. Der CDU-Politiker bekräftigte eine langfristige Unterstützung der Ukraine. Militärhilfen für Kiew sowie die Sicherheit und Verteidigung Europas sind zentrale Themen von Wadephuls Besuch in Kroatien. In der Hauptstadt Zagreb hatte sich der Außenminister mit seinem kroatischen Amtskollegen Grlic Radman getroffen.

Vor seinem Besuch hat Wadephul Kroatien als Vorbild für europäische Integration bezeichnet. Das NATO-Land ist das jüngste Mitglied der Europäische Union und gilt als wichtiger Partner, wenn es um die EU-Beitrittsprozesse in den Staaten des westlichen Balkans geht.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.