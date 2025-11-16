Bundesaussenminister Wadephul (CDU) (IMAGO / AA / Juliane Sonntag)

Erste Station ist Bosnien und Herzegowina. Dort will der CDU-Politiker Vertreter des Staatspräsidiums sowie den Hohen Repräsentanten der internationalen Gemeinschaft, Schmidt, treffen. Weitere Stationen der bis Mittwoch dauernden Reise sind Montenegro, Albanien, Serbien, Kosovo und Nordmazedonien. Im Mittelpunkt stehen nach Angaben des Auswärtigen Amts Herausforderungen und Fortschritte der Westbalkan-Staaten im EU-Erweiterungsprozess.

