Bundesaußenminister Wadephul (IMAGO / AA / Juliane Sonntag)

Zunächst steht eine Unterredung mit seinem Kollegen Raggi auf dem Programm, anschließend ein Gespräch mit Präsident Aoun. Danach wird Wadephul im Hafen von Beirut mit der Besatzung der deutschen Fregatte "Sachsen-Anhalt" zusammenkommen. Die Bundeswehrsoldaten beteiligten sich an der UNO-Mission Unifil. Aufgabe ist es, die Einhaltung der Waffenruhe nach dem Libanon-Krieg 2006 zu überwachen, die Seegrenzen zu sichern und Waffenschmuggel zu verhindern.

Gestern hatte Außenminister Wadephul in Jordanien mit seinem Amtskollegen al-Safadi über den Gaza-Friedensplan gesprochen.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.