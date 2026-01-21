Außenminister Wadephul in Nairobi (picture alliance/AA/photothek.de/Thomas Koehler)

In der Hauptstadt Addis Abeba ist ein Treffen mit seinem Amtskollegen Gedion geplant. Außerdem will sich Wadephul mit Vertretern der Afrikanischen Union austauschen.

Gestern hatte Wadephul während seines Besuchs in Kenia angekündigt, dass Deutschland die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern stärker ausbauen will. Afrika sei ein Chancenkontinent, auch für die deutsche Wirtschaft. Wadephul betonte, in Deutschland werde das bisher nicht ausreichend wahrgenommen. Das chinesische Engagement in Afrika sei bislang schneller und effektiver.

