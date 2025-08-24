Außenminister Wadephul reist nach Zagbreb (Symboldbild) (Katharina Kausche / dpa / Katharina Kausche)

Bei seinem Antrittsbesuch in der Hauptstadt Zagreb sind Gespräche mit Außenminister Grlic-Radman und Ministerpräsident Plenkovic geplant. Kernthemen werden die gemeinsame Unterstützung für die Ukraine, die Sicherheit und Verteidigung in Europa sowie die EU-Handelspolitik sein. Zudem wird Wadephul vor der kroatischen Botschafterkonferenz sprechen.

Kroatien ist das jüngste Mitglied der Europäischen Union und gilt der Bundesregierung und der EU als wichtiger Partner, wenn es um die EU-Erweiterung und Beitrittsprozesse in den Staaten des westlichen Balkans geht.

