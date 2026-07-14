Bundesaußenminister Wadephul reist heute nach Norwegen. (Michael Brandt/dpa)

Vor seiner Abreise verlangte Wadephul angesichts anhaltender Bedrohungen durch Russland eine Neuausrichtung der Verteidigung und Abschreckung an der Nato-Nordflanke. Moskau dränge militärisch und wirtschaftlich immer stärker in die Region, die für die Sicherheit der Nato von herausragender strategischer Bedeutung sei, erklärte der CDU-Politiker. Dabei schrecke Russland auch vor Provokationen und hybriden Angriffen nicht zurück.

In der Stadt Bodø nördlich des Polarkreises befindet sich auch ein Nato-Luftoperationszentrum, dass dort im vergangenen Jahr als Ergänzung zu bereits bestehenden Zentren in Deutschland und Spanien eröffnet wurde. Es dient der Planung und Koordinierung von Luftoperationen der Allianz in der Arktis und im Nordatlantik.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.