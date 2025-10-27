Nach Absage der China-Reise

Bundesaaußenminister Johann Wadephul (CDU). (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Zugleich forderte der CDU-Politiker China zu einem fairen Außenhandel auf, auch in Bereichen der seltenen Erden und Halbleiter. Wadephul erklärte, er wolle möglichst bald mit seinem chinesischen Amtskollegen telefonieren und die Reise nachholen. Die Bundesregierung beabsichtige, das langjährige, gute Verhältnis zur Volksrepublik weiterzuentwickeln.

Die kurzfristige Absage hatte zu diplomatischen Spannungen geführt. Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, Peking habe außer einem Treffen mit Außenminister Wang keine hinreichenden weiteren Termine bestätigt. Die chinesische Regierung forderte mehr Respekt.

Als Grund werden auch kritische Äußerungen des Bundesaußenministers unter anderem über die Rolle Chinas im Indopazifikraum vermutet.

