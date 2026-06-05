Bundesaußenminister Johann Wadephul (picture alliance / AA / photothek.de / Thomas Imo)

Der CDU-Politiker soll gemeinsam mit seinem mexikanischen Amtskollegen Velasco eine Sitzung der gemeinsamen, sogenannten "binationalen Kommission" leiten. Wadephul will sich außerdem mit dem mexikanischen Finanzminister Amador besprechen. Bei der Reise geht es auch um Wirtschaftsthemen. So ist etwa ein Treffen mit Vertretern deutscher Unternehmen geplant. Deren Investitionsschwerpunkte sind in Mexiko unter anderem die Automobil- und Autoteileindustrie sowie die Pharmazie, Chemie, Elektronik und Logistik. Vorgesehen ist zudem ein Besuch Wadephuls im Goethe-Institut aus Anlass von dessen 30-jährigem Jubiläum in Mexiko.

Mexiko gilt für die Bundesregierung als ein zentraler Partner in Lateinamerika etwa in Fragen der internationalen Ordnung.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.