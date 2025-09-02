Antrittsbesuch in Indien

Bundesaußenminister und CDU-Politiker Johann Wadephul (Archivfoto vom 21. August 2025). (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Der CDU-Politiker will sich mit seinem Amtskollegen Jaishankar sowie mit dem Minister für Handel und Industrie, Goya, treffen. Bei den Gesprächen wird es auch um eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen. Deutschland wirbt unter anderem um Fachkräfte aus Indien.

Zu Beginn seiner Reise hatte Wadephul gestern die Metropole Bengaluru besucht. Bei einem Besuch am dortigen Goethe-Institut räumte er ein, Deutschland müsse bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse besser werden.

Bei den politischen Gesprächen stehen auch Beratungen über den Umgang mit Russland und das Verhältnis zu China an. Indien hatte sich zuletzt stärker China zugewandt, nachdem US-Präsident Trump den Import indischer Waren in die Vereinigten Staaten mit Strafzöllen belegt hatte.

