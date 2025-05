EU-Außenministertreffen in Warschau

Der neue Bundesaußenminister Johann Wadephul (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Europa werde die Ukraine im russischen Angriffskrieg mit allen Mitteln verteidigen, sagte Wadephul. Jeder in Moskau müsse wissen, dass er mit Europa rechnen müsse. In Warschau sind die Außenminister der Europäischen Union zu einem zweitägigen informellen Treffen zusammengekommen. Themen sind nach offiziellen Angaben der russische Angriffskrieg in der Ukraine sowie das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten und zu Großbritannien.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.