Antrittsbesuch

Außenminister Wadephul trifft in Tel Aviv Angehörige von Hamas-Geiseln

Außenminister Wadephul hat zum Auftakt seines Antrittsbesuchs in Israel mit Angehörigen israelischer Geiseln gesprochen, die sich noch in der Gewalt der Terrororganisation Hamas befinden. Der CDU-Politiker traf die Verwandten direkt nach seiner Landung in Tel Aviv.