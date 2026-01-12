Bundesaußenminister Wadephul. (picture alliance/dpa/Christoph Soeder)

Im Mittelpunkt der Beratungen stehen nach Angaben des Auswärtigen Amts die weitere Unterstützung für die Ukraine sowie die transatlantische Verteidigungspolitik. Das Treffen findet vor dem Hintergrund der Drohungen von Präsident Trump statt, die Insel Grönland notfalls mit Gewalt unter die Kontrolle der USA zu bringen. Wadephul bekräftigte vor seiner Abreise, es sei allein Sache Grönlands und Dänemarks, über Fragen zu Territorium und Souveränität der Insel zu entscheiden.

Ähnlich äußerte sich Finanzminister und Vizekanzler Klingbeil, der heute ebenfalls in Washington erwartet wird. Auf Einladung der USA beraten dort die Finanzminister mehrerer Industriestaaten über den Zugang zu kritischen Rohstoffen und die Abhängigkeit vieler Länder von China.

