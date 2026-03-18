Deutsch-französische Freundschaft

Frankreichs Außenminister Barrot (links) nahm an einer Kabinettsitzung in Berlin teil. (AP / Markus Schreiber)

Wadephul sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem französischen Amtskollegen Barrot, Frankreich und Deutschland stünden unverbrüchlich an der Seite der Ukraine. Auch bei der Situation in Nahost teile man die gleichen Sorgen und rufe gemeinsam zu einem Endes des Krieges auf. Der Bundesaußenminister führte aus, er glaube nicht, dass ein Regimewechsel im Iran militärisch von außen herbeigeführt werden könne, auch wenn dieser wünschenswert sei.

Barrot ergänzte, die militärische Eskalation müsse beendet werden, aber dafür brauche es Zugeständnisse des iranischen Regimes.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.