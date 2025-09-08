Mehrere Tote bei einem Anschlag in Jerusalem (Mahmoud Illean/AP/dpa)

Laut der israelischen Polizei hatten die Täter im Norden Jerusalems auf wartende Menschen an einer Bushaltestelle geschossen. Ein Augenzeuge berichtete, sie hätten auch in einen Bus gezielt. Die Täter wurden nach Polizeiangaben getötet. Die militant-islamistische Hamas erklärte, dass zwei palästinensische Angreifer die Tat verübt haben. Israels Regierungschef Netanjahu berief eine Krisensitzung ein.

Bundesaußenminister Wadephul verurteilte die Tat. Der CDU-Politiker schrieb auf der Plattform X von einem "feigen Terroranschlag". Frankreichs Präsident Macron äußerte sich ebenfalls auf X. Er schrieb, die Gewaltspirale müsse enden. Nur eine politische Lösung könne die Rückkehr von Frieden und Stabilität für alle in der Region ermöglichen.

