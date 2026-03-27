Iran-Krieg

Johann Wadephul, Bundesaußenminister von der CDU. (picture alliance / AA / photothek.de / Thomas Trutschel)

Wadephul bestätigte indirekte Kontakte zwischen den USA und dem Iran. Derzeit liefen Vorbereitungen für direkte Gespräche, die bald in Pakistan stattfinden könnten. Der Außenminister betonte, es gebe keinen Mangel an Waffen gegenüber dem Iran, sondern einen Mangel an Verständigung.

Präsident Trump hatte sein Ultimatum an den Iran zur Öffnung der Straße von Hormus in der Nacht noch einmal verschoben und dies mit guten Gesprächen mit dem Iran begründet. Er wolle vorerst bis Ostermontag von Bombenangriffen auf iranische Kraftwerke absehen, sagte Trump. Gleichzeitig gibt es Medienberichte, wonach die US-Regierung erwägt, 10.000 weitere Soldaten in den Nahen Osten zu schicken.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.