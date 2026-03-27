Ein schwer beschädigtes Wohnhaus in der iranischen Hauptstadt Teheran (Vahid Salemi / AP / dpa / Vahid Salemi)

Sein amerikanischer Kollege Rubio solle die Ziele und die Vorgehensweise bei dem heutigen Treffen in Frankreich erläutern, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Es gehe darum, eine gemeinsame Position zu finden und den Konflikt zu einem Ende zu bringen. Dafür setze sich auch Deutschland diplomatisch ein. Bisher hätten die USA allerdings keine konkrete Hilfsanfrage an die ‌Bundesregierung im ⁠Iran-Krieg gestellt.

Wadephul bestätigte indirekte Kontakte zwischen den USA und dem Iran. Derzeit liefen Vorbereitungen für direkte Gespräche, die bald in Pakistan stattfinden könnten. Der Außenminister betonte, es gebe keinen Mangel an Waffen gegenüber dem Iran, sondern einen Mangel an Verständigung.

Präsident Trump hatte sein Ultimatum an den Iran zur Öffnung der Straße von Hormus in der Nacht noch einmal verschoben und dies mit guten Gesprächen mit dem Iran begründet. Er wolle vorerst bis Ostermontag von Bombenangriffen auf iranische Kraftwerke absehen, sagte Trump. Gleichzeitig gibt es Medienberichte, wonach die US-Regierung erwägt, 10.000 weitere Soldaten in den Nahen Osten zu schicken.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.