Gaza-Krieg

Außenminister Wadephul reist nach Wien (Katharina Kausche / dpa / Katharina Kausche)

Es sei Israels Pflicht, hunderttausende Palästinenser vor dem Hungertod zu bewahren, sagte der CDU-Politiker. Die internationalen Hilfsorganisationen müssten sofort umfassenden Zugang erhalten, um humanitäre Hilfe in den Gazastreifen bringen zu können. Wadephul äußerte sich vor einer Reise nach Wien, wo er seinen israelischen Amtskollegen Saar und die österreichische Außenministerin Meinl-Reisinger treffen will. Die Hamas forderte er auf, die Waffen niederzulegen und die verbliebenen Geiseln freizulassen.

Die Terrororganisation selbst zeigte sich bereit, im Zuge einer möglichen Waffenruhe zehn Geiseln an Israel zu übergeben. Weitere wichtige Punkte bei den Verhandlungen seien aber ungeklärt. Die Hamas und die israelische Regierung verhandeln derzeit in Katar in indirekten Gesprächen über eine 60-tägige Feuerpause.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.