Weiter führte der Minister aus, man unternehme im E3-Format mit Frankreich und Großbritannien einen neuen Anlauf, wieder in Verhandlungen hineinzukommen.
Bereits zuvor war bekannt geworden, dass sich Vertreter der Europäischen Union auf mögliche Gespräche mit dem russischen Staatschef Putin vorbereiten. Die "Financial Times" hatte berichtet, dass Ratspräsident Costa Potenzial für Verhandlungen mit dem Kreml-Chef sehe. Die EU habe dafür die Rückendeckung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, hieß es.
Im Ukraine-Krieg gilt eine von Russland ausgerufene vorübergehende Waffenruhe. Beide Seiten werfen sich jedoch vor, diese gebrochen zu haben.
Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.