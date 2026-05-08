Ukraine-Krieg
Außenminister Wadephul: "Wollen mit Frankreich und Großbritannien einen neuen Anlauf für Verhandlungen nehmen"

Bundesaußenminister Wadephul hat eine neue Verhandlungsinitiative Europas im Ukraine-Krieg angekündigt. Wadephul sagte der "Welt am Sonntag", man sei bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Darüber sei man mit den USA und Kiew im Gespräch.

    Außenminister Johann Wadephul (CDU) gibt während seines Besuchs in Marokko ein Presse-Statement.
    Außenminister Wadephul in der "Welt am Sonntag": "Wir sind bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen, und sind darüber mit den USA und der Ukraine im Gespräch." (dpa / Sebastian Gollnow)
    Weiter führte der Minister aus, man unternehme im ⁠E3-Format mit Frankreich und Großbritannien einen neuen Anlauf, wieder in Verhandlungen hineinzukommen.
    Bereits zuvor war bekannt geworden, dass sich Vertreter der Europäischen Union auf mögliche Gespräche mit dem russischen Staatschef Putin vorbereiten. Die "Financial Times" hatte berichtet, dass Ratspräsident ‌Costa Potenzial für Verhandlungen mit dem Kreml-Chef sehe. Die EU habe dafür die Rückendeckung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, hieß es.
    Im Ukraine-Krieg gilt eine von Russland ausgerufene vorübergehende Waffenruhe. Beide Seiten werfen sich jedoch vor, diese gebrochen zu haben.
    Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.