Drei EU-Flaggen im Wind (imago images / Shotshop)

Hintergrund ist, dass Teheran ballistische Raketen an Russland für den Angriffskrieg in der Ukraine geliefert hat. Als wahrscheinlich gilt, dass unter anderem die staatliche Fluggesellschaft Iran Air von den Sanktionen betroffen sein wird. Per Videokonferenz wird der neue ukrainische Außenminister Sybiha teilnehmen. Als Gast wird der britische Außenminister Lammy in Luxemburg erwartet. Nach Angaben der EU ist es das erste Mal seit dem Brexit, dass ein britischer Außenminister zu einem Rat für Auswärtige Angelegenheiten der EU kommt.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.