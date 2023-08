Reise in die Pazifikregion

Außenministerin Baerbock (hier ein Archivbild von einer anderen Auslandsreise) (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Ziel ihrer Reise sei es, die Zusammenarbeit in der Klima- und Sicherheitspolitik auszubauen, so Baerbock. Außerdem gehe es um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie die Rolle Chinas in der Indo-Pazifik-Region.

In Australiens Hauptstadt Canberra wird Baerbock am Dienstag an einer Zeremonie teilnehmen, bei der Kulturgüter an Vertreter des indigenen Volkes der Kaurna zurückgegeben werden.

Am Donnerstag reist die Grünen-Politikerin weiter nach Neuseeland, bevor sie am Freitag und Samstag in Fidschi erwartet wird. Der Inselstaat ist besonders stark vom Anstieg des Meeresspiegels in Folge der Klimakrise betroffen.

