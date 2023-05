Energiewende

Baltic Offshore Wind Forum in Berlin. (Michael Kappeler/dpa)

Bei einem Treffen mit europäischen Partnern in Berlin zum Thema Windenergie bezeichnete die Grünen-Politikerin die Meere als einen Schatz für grüne Energie.

Die Europäische Kommission schätze die Kapazität für Windenergie in der Ostsee auf mehr als 93 Gigawatt, sagte die Grünen-Politikerin. Das entspräche der Leistung von etwa 90 Kernkraftwerken durchschnittlicher Größe.

Gemeinsam mit anderen Staaten wie Finland oder Dänemark will Deutschland die sogenannte Offshore-Windenergie in der Ostsee ausbauen - auch, um fossile Brennstoffe, insbesondere russisches Öl, Kohle und Gas, auslaufen zu lassen.

Windkraft auf See ist neben Windkraft an Land und Solarenergie eine zentrale Säule beim Ausbau des Ökostroms in Deutschland. Die Ampel-Regierung hat im Koalitionsvertrag die Ausbauziele für die Windenergie auf See im Vergleich zur Vorgängerregierung deutlich erhöht.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.