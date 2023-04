G7-Treffen in Japan

Außenministerin Baerbock beim G7-Abschlusstreffen der Außenminister in Karuizawa in Japan. (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Viele Partner in dieser Region spürten bereits, wie Peking versuche, die Regeln zu ändern. Baerbock nannte als Beispiel den Einsatz von Militär, die Errichtung künstlicher Inseln für Armeestützpunkte oder die Nichtbeachtung von Schiedssprüchen. Die deutsche Außenministerin kündigte eine vertiefte Zusammenarbeit jener Staaten an, die an der regelbasierten Ordnung festhalten wollten.

Bei ihrem dreitägigen Treffen in Karuizawa bekräftigten die Außenminister der Staatengruppe zudem ihre Forderung an Russland, seine Truppen unverzüglich und bedingungslos aus der Ukraine abzuziehen. Man werde die gegen Moskau verhängten Sanktionen aufrecht erhalten. Zudem wolle man verhindern, dass die Strafmaßnahmen unterlaufen würden und Russland von Drittländern Waffen erhalte.

Zu den G7-Staaten gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan, die USA und Kanada. Japan hat aktuell die Präsidentschaft inne.

