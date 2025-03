Politische Lage in Syrien

Nur mit einem inklusiven politischen Prozess könne es eine friedliche Zukunft für Syrien geben, sagte die Grünen-Politikerin in Brüssel. Für den Wiederaufbau des Landes stelle Deutschland 300 Millionen Euro als zusätzliche Hilfe zur Verfügung. Der Parlamentarische Staatssekretär für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Annen, sieht die syrische Übergangsregierung nach den jüngsten Geschehnissen unter Druck. Das Vertrauen, das man Präsident al-Scharaa im Voraus entgegengebracht habe, sei verlorengegangen, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Al-Scharaa müsse nun alles daran setzen, in Syrien funktionierende staatliche Strukturen aufzubauen. In Brüssel findet heute eine Unterstützerkonferenz für Syrien statt.