Bundesaußenministerin Baerbock macht sich in Beirut Bild der aktuellen Lage. (Jörg Blank / dpa / Jörg Blank)

Baerbock betonte, es sei die gemeinsame Aufgabe der Partner in den USA, Europa und der arabischen Welt, eine diplomatische Lösung zu erarbeiten, nachdem es Israel gelungen sei, die Hisbollah-Miliz deutlich zu schwächen. Dabei müssten die legitimen Sicherheitsinteressen Israels und des Libanon gewahrt werden. Eine völlige Destabilisierung wäre fatal für die gesamte Region. Es ist der vierte Besuch der Außenministerin im Libanon seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres.

Auch Blinken vermittelt im Nahen Osten

Im Anschluss will Baerbock nach Paris weiterreisen, wo eine Konferenz zur Lage im Libanon stattfinden soll. Im Nahen Osten hält sich derzeit auch US-Außenminister Blinken zu Vermittlungsgesprächen auf. Sein für heute geplanter Besuch in Jordanien wurde verschoben. Nach Angaben beider Seiten gab es stattdessen ein Telefonat mit seinem jordanischen Amtskollegen Safadi, weil dieser kurzfristig zu der Libanon-Konferenz in Paris reisen wolle.

Blinken hatte gestern Israels Ministerpräsidenten Netanjahu getroffen und erklärt, er sehe nach der Tötung von Hamas-Chef Sinwar die Möglichkeit für eine Waffenruhe im Gazastreifen und eine Freilassung der verbliebenen Geiseln. Er forderte Israel zudem auf, humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im gesamten Küstengebiet sicherzustellen.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.