Defekt an Regierungsflugzeug

Die Piloten der Regierungsmaschine "Konrad Adenauer" lassen vor der Landung in Abu Dhabi kontrolliert Treibstoff ab. (Sina Schuldt/dpa)

Im Anschluss an einen Tankstopp kehrte das Flugzeug wegen Problemen mit den Landeklappen nach Abu Dhabi zurück, wo jetzt geklärt werden soll, ob und wie die Reise fortgesetzt werden kann. Die Deutsche Presse-Agentur meldet, dass Baerbock möglicherweise mit einem kleinen Teil ihrer Delegation in einer Linienmaschine die Weiterreise antreten könnte, dann allerdings erst heute Abend.

Die einwöchige Reise sollte Baerbock nach Australien, Neuseeland und in die Republik Fidschi führen. Morgen sollte die Außenministerin in der australischen Hauptstadt Canberra an einer Zeremonie teilnehmen, bei der Kulturgüter an Vertreter des Volkes der Kaurna zurückgegeben werden. Dabei handelt es sich um vier Objekte des Grassi Museums in Leipzig, für die 2019 ein Rückgabeersuchen ergangen war - ein Holzschwert, ein Speer, ein Fischernetz und eine Keule.

