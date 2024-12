Bundesaußenministerin Baerbock reist nach China. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Morgen ist laut Auswärtigem Amt unter anderem ein Treffen mit ihrem chinesischen Amtskollegen geplant. Dabei werde es um bilaterale Fragen gehen, aber auch um die internationale Außen- und Sicherheitspolitik. Im Mittelpunkt stehe unter anderem der russische Krieg gegen die Ukraine. Weiter hieß es, die Grünen-Politikerin werde vor Ort auch mit Vertretern der deutschen Wirtschaft zusammenkommen. Am Dienstag will Baerbock von Peking aus zum NATO-Außenministertreffen in Brüssel weiterreisen.

