Lateinamerika

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock setzt ihre Lateinamerikareise fort und besucht heute Kolumbien. (dpa / picture alliance / Reuhl)

In der Stadt Cali wird die Grünen-Politikerin mit der kolumbianischen Vizepräsidentin Márquez sprechen. Bei der Zusammenkunft stehen der Friedensprozess mit der Rebellengruppe Farc sowie die Themen Klima, Energie, Rohstoffe und Frauenrechte im Mittelpunkt. In der Hauptstadt Bogotá besucht Baerbock das deutsch-kolumbianische Friedensinstitut Capaz und nimmt dort an einer Podiumsdiskussion teil.

Vor ihrer Abreise nach Kolumbien hatte Baerbock zusammen mit Arbeitsminister Heil das Amazonas-Gebiet besucht. Die beiden Politiker warben in der brasilianischen Stadt Belém um internationale Unterstützung im Kampf gegen Abholzung und für eine nachhaltige Entwicklung der Region. Heil, der Baerbock seit Sonntag auf der Reise in Brasilien begleitet hatte, fliegt heute nach Deutschland zurück.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.