Bundesaußenministerin Baerbock Baerbock spricht auf einer Konferenz in Israel. (Hannes P Albert / dpa / Hannes P Albert)

Um dauerhafte Sicherheit aufzubauen, sei es jetzt entscheidend, Wege zu finden, die Gewalt in Gaza zu stoppen, die Kämpfe dauerhaft zu beenden, sagte die Grünen-Politikerin. Dies sei der Schwerpunkt aller ihrer Gespräche in Israel sowie mit den amerikanischen, europäischen und arabischen Partnern.

Mögliche europäische Initiative zur Unterstützung von Grenzschützern

Als Beispiel für eine mögliche deutsche Beteiligung nannte die Ministerin eine europäische Initiative zur Unterstützung von Grenzschützern zwischen Israel und Ägypten. So könnten wieder humanitäre Hilfen in den Gazastreifen gelangen, meinte Baerbock. Aufbauend auf internationalen Sicherheitsgarantien könne zudem eine reformierte Palästinensische Autonomiebehörde die Sicherheitskontrolle übernehmen, sagte Baerbock.

Baerbock forderte die israelische Regierung erneut auf, beim Militäreinsatz im Gazastreifen die Menschenrechte und das Völkerrecht zu wahren. Berichte über Misshandlungen von palästinensischen Gefangenen nannte sie verstörend. Zugleich verlangte, die islamistische Hamas müsse "diesem Horror ein Ende setzen" und alle Geiseln freilassen.

Die Außenministerin führt am Dienstag politische Gespräche in den Palästinensischen Autonomiegebieten, in der libanesischen Hauptstadt Beirut und in Jerusalem. Auch ein Treffen mit Angehörigen von Entführungsopfern ist geplant. Es ist bereits der achte Israel-Besuch Baerbocks seit der Terrorattacke der Hamas auf das Land am 7. Oktober.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.