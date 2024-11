Teilnehmer der Klimakonferenz in Baku (IMAGO / SOPA Images / Dominika Zarzycka)

Die Ministerin werde heute erst einmal keine Termine wahrnehmen, hieß es aus deutschen Delegationskreisen. Betroffen ist demnach auch die gegen Mittag vorgesehene Rede Baerbocks vor dem Konferenzplenum. Neben der Plenarrede waren auch bilaterale Gespräche geplant. Die Außenministerin war am späten Abend nach einem Zwischenstopp in Armenien in die aserbaidschanische Hauptstadt gekommen.

Zuvor hatte sie Fortschritte bei den Verhandlungen auf der Klimakonferenz in Baku angemahnt. Vor ihrer Abeise sagte die Grünen-Politikerin, bis zum Ende der Konferenz am Freitag bleibe noch viel zu tun. Jedes Zehntelgrad Erderwärmung mache einen Unterschied. Die Klimakrise mache keinen Halt an Grenzen, schere sich nicht um geopolitische Spannungen und kümmere sich schon gar nicht um Wahltermine, betonte Baerbock.

Die 200 Teilnehmerstaaten der Klimakonferenz müssen sich auf die nächsten Schritten im Klimaschutz und auf ein neues Ziel für die Unterstützung finanzschwacher Länder einigen. Entwicklungsländer fordern deutlich mehr Geld als die bisher von den Industriestaaten versprochenen 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.