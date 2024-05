Außenministerin Baerbock ist zu einem Solidaritätsbesuch in Kiew eingetroffen. (Jörg Blank / dpa / Jörg Blank)

Die Bundesregierung werde sich bei ihren westlichen Partnern dafür einsetzen, dass diese Kiew weitere Systeme zur Luftverteidigung bereitstellten. Man müsse jetzt alle Kräfte bündeln, damit die Ukraine bestehen könne.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte im Vorfeld für den Schutz des Luftraums seines Landes durch westliche Staaten geworben. Die Verbündeten sollten dafür ihre eigene Luftabwehr einsetzen, sagte er. Aus seiner Sicht würde dies keine Beteiligung von NATO-Staaten am Ukraine-Krieg bedeuten.

Achter Besuch in Kiew

Baerbock war heute früh in Kiew eingetroffen. Es ist ihr achter Besuch in der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022. In Begleitung des ukrainischen Energieministers Haluschenko besichtigte sie ein von Russland zerstörtes Kraftwerk.

