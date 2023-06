Besuch in der Mongolei

Außenministerin Baerbock besucht eine Ausbildungsstation der Bundeswehr in der Nähe der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator. (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Bei einem Besuch zweier Ausbildungsmissionen der Bundeswehr in der Nähe der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator sagte die Grünen-Politikerin, die Einsätze dienten dem Frieden in der Welt. Sie seien ein Beitrag für die europäische Sicherheit. Baerbock hält sich zwei Tage in dem Land auf.

Bundeswehr-Soldaten haben in den vergangenen vier Wochen insgesamt 40 mongolische Soldaten für kommende UNO-Einsätze ausgebildet. Nach Angaben der Truppe sind mehr als 800 Angehörige der mongolischen Armee in einer UNO-Mission im Südsudan im Einsatz.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.