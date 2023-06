Annalena Baerbock (l.) und Michael Roth, Vorsitzender des Auswärtigen Bundestags-Ausschusses (r.) applaudieren drei Geehrten. (Kay Nietfeld / dpa )

Sie sagte in Berlin am internationalen "Tag der Friedenssicherung", die Leistung von zivilen Experten in Zusammenarbeit mit Polizei und Bundeswehr über die Ressortgrenzen hinweg sei ein Vorbild auch für das Handeln der Regierung. Die Deutschen Beiträge zu den Friedensmissionen im Rahmen der Vereinten Nationen und der EU stellten ein wichtiges Werkzeug der integrierten Sicherheitspolitik dar.

Bei der Zeremonie, an der auch Innenministerin Faeser und Verteidigungsminister Pistorius teilnahmen, wurden Vertreter von zivilen Organisationen, der Polizei und der Bundeswehr für ihre Einsätze geehrt. Derzeit beteiligt sich Deutschland mit knapp 2.100 Personen an internationalen Friedenseinsätzen.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.